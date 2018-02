Berti Vogts será o espião da Alemanha para o Mundial O técnico Berti Vogts foi contratado, nesta sexta-feira, pela Federação Alemã de Futebol para ser o observador dos adversários da anfitriã da Copa do Mundo. Ex-técnico da seleção ? dirigiu a equipe na Eurocopa de 1996 (campeão) e no Mundial de 1998 (caiu nas quartas para a Croácia) ?, Vogts concorria também ao cargo de diretor-técnico da Alemanha. No entanto, ele cobrou uma rápida decisão sobre o assunto e isso irritou os dirigentes, que desistiram da sua contratação. Vogts observará Costa Rica, Equador e Polônia, os adversários da Alemanha na primeira fase da competição.