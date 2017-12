?Best está com as horas contadas? O estado de saúde do ex-jogador George Best piorou de maneira considerável nas últimas horas e as chances de ele resistir são mínimas, de acordo com a avaliação feita nesta quinta-feira pelo médico Roger Williams. Para o especialista, ele não conseguirá sobreviver às próximas 24 horas. De acordo com Williams, o quadro clínico do ex-jogador apresentou ?apenas deterioração? nos últimos dias. Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol britânico, o norte-irlandês George Best, 59 anos, se tornou ídolo no Manchester United. Internado na UTI do Hospital Cromwell, de Londres, há mais de um mês, ele vem lutando contra uma infecção pulmonar e uma hemorragia intestinal. Depois de décadas de consumo excessivo de álcool, George Best foi submetido a um transplante de fígado em 2002, mas no ano passado voltou a beber. Desde a última sexta-feira ele respira com a ajuda de aparelhos. "O quadro não registrou nenhuma evolução. Só deterioração", disse o médico. Segundo ele, George Best ?está com as horas contadas?.