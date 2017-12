Best foi único, diz Alex Ferguson "George Best foi único", afirmou Sir Alex Ferguson, atual técnico do Manchester United, sobre o ex-jogador falecido nesta sexta-feira aos 59 anos, um dos mais grandes talentos do futebol britânico e que possui um fabuloso recorde: 137 gols em 361 partidos pelo Campeonato Inglês e um total de 179 em 466 jogos com a camisa do Manchester United. Foto/APEm agosto de 69, em jogo pelo Manchester United A figura de Best, nascido em 1946 na cidade norte-irlandesa de Belfast, foi respeitada e temida em todos os campos ingleses, especialmente entre 1964 e 1969. Nesse período, Best exibiu todo seu talento e forma física, que o transformaram no melhor do Campeonato Inglês. Com 20 anos e uma personalidade cativante, Best enlouqueceu seus adversários com belos dribles, chutes e visão de espaço, encantando a torcida inglesa dos anos 60 - década que consagrou a Inglaterra como campeã do mundo, em 1966, ao vencer no estádio de Wembley a seleção da Alemanha por 4 a 2. Também em Wembley, em 29 de maio de 1968, o então técnico do Manchester United, Matt Busby, deu um forte abraço em Best após a goleada de 4 a 1 sobre o Benfica, que garantiu aos ingleses o título da Copa da Europa (antiga Liga dos Campeões). Seu estilo e qualidade foram inigualáveis, fatores que incluíram-no no grupo de elite em que estão Pelé, Di Stéfano, Maradona e John Charles. Durante essa época, Pelé provavelmente foi o melhor jogador de futebol do planeta, mas Best foi o destaque europeu entre 1966 e 1969. Bobby Charlton, seu companheiro de equipe na áurea época dos "Bubsy boys" do Manchester, afirmou que o estilo de Best poderia ser semelhante ao do holandês Johann Cruyff, que surgiu 15 anos depois. "George era mais valente, mas Cruyff tinha a grande capacidade de organização", aponta Charlton. "Best era o número um e cuidava dessa condição, mas nunca fala em táticas ou sobre o que tínhamos de fazer", acrescenta. "Se soubéssemos do que acabaria acontecendo, talvez este trágico final tivesse sido diferente. No Manchester, todos aprenderam com aquela situação de (o atacante francês Eric) Cantona. Talvez tivéssemos de tratá-lo de forma diferente. Se em vez de ser hostis com ele tivéssemos entrado apoiá-lo um pouco, quem sabe?", disse Charlton ao saber do estado terminal de Best.