Best melhora e pode deixar a UTI O estado de saúde do ex-jogador do Manchester United, George Best, continua apresentando melhoras e ele poderá deixar a UTI do Hospital Cromwell, em Londres, ?em breve?, segundo informa o boletim médico divulgado nesta quarta-feira. Após ter atravessado momentos críticos, o norte-irlandês se recupera de uma infecção no peito e de uma hemorragia intestinal. Best, de 59 anos, considerado um dos maiores jogadores da história do futebol britânico, está internado há pouco mais de 1 mês na UTI do hospital. Depois de décadas de consumo excessivo de álcool, George Best foi submetido a um transplante de fígado em 2002, mas no ano passado voltou a beber. "Ele continua realizando progressos sólidos. Espero que possa sair em breve (da UTI), embora a verdade seja que, por enquanto, não sabemos quando isso poderá ocorrer", diz o médico que assina o boletim. O ex-jogador foi internado às pressas depois de um apresentar fortes sintomas de gripe. Em seguida, desenvolveu uma infecção no rim. Embora tenha chegado ao hospital em estado grave, na semana passada Best conseguiu se levantar da cama e chegou a falar com familiares.