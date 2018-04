Betão deixa Ucrânia e se transfere para o francês Évian

O Evian está na 18ª colocação no Campeonato Francês, na zona de descenso. Mesmo assim, Betão não teme o novo desafio. "A vida me ensinou que devemos aproveitar cada oportunidade que ela oferece, se dará certo ou não, Deus o sabe", escreveu o zagueiro no seu perfil no Twitter - rede de microblogs na internet.

Betão iniciou a sua carreira no Corinthians, clube em que permaneceu até 2007, quando a equipe foi rebaixada paras a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2008, ele passou pelo Santos, antes de se transferir para o Dínamo de Kiev, clube em que faturou um título do Campeonato Ucraniano.