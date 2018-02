Betão e Fábio Ferreira não devem permanecer no Corinthians

Os zagueiros Betão e Fábio Ferreira, que nos últimos dias foram chamados de ‘baladeiros’ pela torcida do Corinthians, dificilmente vão seguir no clube. Mas não é por causa da fama, garante o diretor-técnico Antonio Carlos. "Tenho de analisar o comportamento deles dentro de campo", falou. "Fora, não me interessa." Familiares de Betão foram vítimas de hostilidades dentro do clube, neste domingo. Torcedores chegaram a ameaçar a integridade dos parentes, e a diretoria do clube chegou a soltar uma nota oficial em favor do capitão do time rebaixado para a Série B. "É inadmissível que alguém seja molestado ou tenha sua integridade física ameaçada dentro do clube. Estamos todos sentidos com a queda para a Série B, mas nada justifica a violência", disse o comunicado. Para a defesa, que já recebeu Chicão nesta segunda-feira, um nome na lista do técnico Mano Menezes é o de William, que vinha trabalhando com ele no Grêmio - mais um indício de que o clube paulista deve se livrar dos zagueiros que já estão no Parque São Jorge. Em alta Na primeira semana após o rebaixamento para a segunda divisão nacional, o departamento comercial do Corinthians registrou um aumento de 50% na venda de produtos com a marca do clube. Sabe-se que o mesmo ocorreu com produtos da Gaviões, a torcida uniformizada do time. Um dado a mais para ser debatido na sexta-feira, em reunião do Conselho Deliberativo.