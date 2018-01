Betão prepara Tevez para a Gaviões Pela primeira vez desde que chegou ao Corinthians Carlitos Tevez terá a chance de sentir o carinho da Fiel bem de perto. Se o argentino ficou impressionado com o comportamento do público de 48 mil pagantes em seu jogo de estréia, contra o América, no Morumbi, ele não imagina o que pode acontecer nesta quinta-feira, diante do Rio Branco, no Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. "É o que eu disse a ele: não dá para imaginar o que é a torcida gritando o nome da gente no Pacaembu. Arrepio só de imaginar", diz o zagueiro Betão, escalado por Tite como companheiro de quarto de Tevez, na concentração. Por ser um sujeito esclarecido e articulado, com nível intelectual acima da média, Betão se transformou numa espécie de porta-voz do companheiro. Como Tevez só vai falar com os jornalistas no sábado pela manhã, Betão encarregou-se de contar detalhes do companheiro de quarto. "Ele fica o tempo todo na internet, se comunicando com a família. Mas é um cara fácil de se lidar. Simples, humilde, não tem frescura. A própria torcida já percebeu isso", sintetiza o zagueiro corintiano. Betão revelou também que o argentino está encontrando pouca dificuldade para se adaptar ao futebol brasileiro e ao Corinthians. "Só a carne brasileira ele achou um pouco dura. Ele disse que na Argentina, quando você passa a faca, a carne se abre toda. Mas em nenhum momento ele reclamou da comida. Aliás, não vi ele reclamar de nada até agora". Betão e Tevez já dividiram o quarto na concentração por duas vezes - antes do jogo contra o América e contra o Sampaio Corrêa, em São Luís. Nesta quarta-feira, voltaram a ficar juntos no hotel onde o Corinthians se hospeda. No entanto, Betão sabe que o parceiro titular do argentino é o compatriota Sebastian Dominguez. "Assim que o Sebá tiver condições de jogo, penso que ele será o companheiro de quarto do Carlitos. Mas eu já me dou por feliz. Fiz uma boa amizade e ajudei no que foi possível. Tanto é que já me convidou para ir à Argentina na primeira chance".