Betão será o capitão do Corinthians O técnico Márcio Bittencourt quis fazer mistério com relação à definição do novo capitão da equipe. Disse se tratar "de um assunto interno". O desavisado atacante Abuda, porém, entregou: "O capitão é o Betão." Provavelmente, Abuda vai levar uma dura de Márcio por ter revelado o segredo. Desde a saída de Anderson para o Benfica, o treinador já sabia quem seria o novo capitão e não queria que sua escolha vazasse. Pretendia manter o mistério até a hora do jogo contra o Fluminense, domingo, em Mogi Mirim. Os "segredos" são uma estratégia dele. "Tem treinador que pensa diferente e abre uma coisa ou outra para vocês (jornalistas). Mas eu gosto que fique tudo fechado no grupo", justificou Márcio. A escolha por Betão não chega a surpreender. Apesar de jovem (tem apenas 21 anos), o zagueiro já exercia grande liderança sobre o elenco por dois motivos: tem nove anos de Parque São Jorge (sendo quatro como profissional) e, diferentemente da maioria dos jogadores, é bem esclarecido e tem facilidade para se expressar. "Liderança não tem idade. O Betão é líder aqui há muito tempo. É um jogador inteligente e que fala muito bem", elogiou o goleiro Fábio Costa, outro que estava cotado para herdar a braçadeira de Anderson, assim como Roger e Gustavo Nery. No domingo, contra o Fluminense, Márcio leva a campo a seguinte equipe: Fábio Costa; Edson, Marinho, Betão e Ronny; Wendel, Rosinei, Roger e Carlos Alberto; Jô e Abuda. Os desfalques são Gustavo Nery (suspenso), Marcelo Mattos e Sebá (ambos machucados), Bobô (na seleção Sub-20) e Tevez (na seleção da Argentina) - o atacante argentino tem boas chances de voltar a jogar pelo Corinthians no próximo domingo, contra o Fortaleza. "Liguei para o Tevez quarta-feira. Ele disse que está com saudade de jogar no Brasil, elogiou a garotada e falou que quer se reintegrar logo ao grupo. Se estiver bem, com certeza joga domingo", avisou Márcio.