Betão terá maior prêmio no Corinthians Betão está suspenso e não enfrentará o Goiás no domingo. Mas terá uma bela compensação se o Corinthians for campeão. Como a premiação de R$ 120 mil já foi definida por Kia Joorabchian e será proporcional aos jogos disputados no campeonato, ele será o atleta que receberá mais. Jogou 37 dos 42 que completarão o Brasileiro. O zagueiro ganhará mais. Será seguido por Marcelo Mattos, com 36, Rosinei e Gustavo Nery, 35, Fábio Costa, 34, Carlos Alberto, 31 e Roger, 30. O argentino Tevez contabilizará 30 partidas disputadas. Mesmo feliz com a possibilidade do título do Brasileiro, Kia não quer pagar simplesmente R$ 120 mil a todos os jogadores de maneira alguma. No seu planejamento, gastar cerca de R$ 1,7 milhão pela conquista está ?excelente?, tendo como parâmetro o R$ 1 milhão que o São Paulo pagou pelo tricampeonato da Libertadores. Embora o Corinthians tenha três pontos e cinco gols de vantagem em relação ao Internacional, Antônio Lopes tomará o máximo de cuidado para montar o time para o jogo contra o Goiás, no domingo, às 16h, em Goiânia. Sem Betão e Eduardo Ratinho, suspensos, ele escalará Wendell na zaga, ao lado de Marinho, e Coelho na lateral direita. O gol que marcou de falta contra a Ponte Preta pesou na escolha de Coelho. Edson estava sendo o eventual reserva de Eduardo Ratinho. A viagem para Goiás está quase definida. O time viajará na sexta-feira à tarde. Treinará na manhã de sábado em Goiânia. A indefinição está na volta. O elenco gostaria de viajar para São Paulo logo após o jogo. Só que a diretoria está encontrando dificuldade nos vôos noturnos de domingo para a Capital. ?Estamos analisando com calma. Há a possibilidade de o time voltar apenas na segunda-feira?, diz o diretor da MSI, Paulo Angioni. O retorno independe da possível festa corintiana pelo título. Se o time for campeão, os jogadores, por ordem da MSI, deverão aparecer na festa dos torcedores marcada para a Praça Campo de Bagatelle.