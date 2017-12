Betão treina como titular no Corinthians Sem Marquinhos, suspenso, o técnico Juninho Fonseca ainda mantém a dúvida sobre quem vai escalar na zaga ao lado de Anderson para o jogo contra o Paraná, sábado, às 18 horas, no Pacaembu. Nesta quinta-feira pela manhã, o treinador fez um coletivo e escalou Betão na defesa, que disputa a vaga com César. A partida terminou 1 a 1, com gols de Fumagalli (reservas) e Fabrício. Eis o time titular: Doni; Rogério, Anderson, Betão e Moreno; Fabinho, Fabrício, Vampeta e Renato; Wilson e Jô. Os jogadores voltam a treinar às 16 horas.