Betinho volta ao Palmeiras, como técnico do time sub-20

O ex-meio-campista Betinho, jogador do Palmeiras entre 1990 e 92, está de volta ao time alviverde. Ele foi confirmado nesta segunda-feira como novo técnico do time sub-20, a última categoria antes de se tornar profissional, mas só assume o comando em fevereiro, depois da Copa São Paulo de Juniores, que acontece em janeiro. "É uma satisfação enorme voltar a trabalhar aqui, desta vez vivendo uma nova situação. Espero transmitir para os garotos tudo o que vivenciei em 20 anos de profissão", comenta, em nota divulgada pela assessoria de Imprensa do clube. "Queremos formar jogadores e revelá-los para o time profissional", projeta o ex-jogador. Betinho assumirá o lugar de José Carlos Grandini, demitido após a participação da equipe no Campeonato Brasileiro, no Sul do País, quando o Palmeiras foi eliminado na primeira fase e como lanterna do grupo. Chiquinho, treinador do sub-13 e recém-campeão Paulista da categoria, e o supervisor das categorias de base do clube, Jorginho, vão comandar o time que disputará a Copa São Paulo. Gilberto Carlos Nascimento, o Betinho, tem 41 anos. Em três anos de Palmeiras, realizou 140 partidas e marcou 40 gols, tendo inclusive chegado à seleção brasileira principal. Betinho teve passagens como auxiliar- técnico no Santo André, Portuguesa Santista, Juventus e Barueri. Em 2005, chegou a comandar o time sub-20 do São Caetano.