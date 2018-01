Betis ameaça multar atraso de Ricardo Oliveira A dois dias da decisão da Copa Libertadores da América, o Betis continua fazendo duro com o São Paulo e ameaçando impedir a escalação de Ricardo Oliveira na partida contra o Inter. O atacante, cujo contrato com o time do Morumbi terminou na última quinta-feira, deveria ter se reapresentado ao clube espanhol, dono de seus direitos federativos, no último sábado, dia do início da intertemporada. Mas o jogador permaneceu em São Paulo, treinando para a final do torneio sul-americano. O presidente do Betis, José León Gomez, revelou que o contrato de empréstimo com o São Paulo estipula uma multa de 1 milhão de euros por dia de atraso na reapresentação do jogador ao clube espanhol. Os dois clubes seguem negociando a prorrogação do empréstimo de Oliveira por mais uma semana para que ele possa atuar na segunda partida da final da Libertadores. O São Paulo, inclusive, enviou dois emissários a Sevilha para discutir o assunto com os espanhóis. O empresário do jogador, Roberto Assis - irmão de Ronaldinho Gaúcho -, também está envolvido na questão. A definição deve sair nesta quarta-feira. Oliveira afirmou nesta segunda ao diário espanhol As "que não sabe quando voltará ao Bétis e que seu agente está resolvendo a situação".