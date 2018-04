Betis anuncia contratação do brasileiro Leo Baptistão

SEVILHA - Na lanterna do Campeonato Espanhol e vivendo péssima fase na temporada, o Betis foi ao mercado em busca de novos reforços e neste sábado acertou com um brasileiro. O atacante Leo Baptistão foi anunciado pelo clube de Sevilha depois de ter poucas oportunidades no Atlético de Madrid, onde vinha ficando na reserva de nomes como Diego Costa e David Villa.

Até para dar mais experiência ao jovem jogador, de 21 anos, o Atlético de Madrid aceitou cedê-lo ao Betis por empréstimo até o fim da temporada. Assim, ele se torna esperança de dias melhores para o pior ataque do Campeonato Espanhol, ao lado do Osasuna, que marcou apenas 15 gols em 18 rodadas.

"Chego a um grande clube com uma torcida fantástica. Estou feliz e com muita vontade de começar já a trabalhar e ajudar a equipe em tudo que puder", declarou o jogador. Ele foi formado nas divisões de base da Portuguesa Santista, mas ainda jovem foi para o Rayo Vallecano, onde se destacou e chamou a atenção do Atlético de Madrid, que o contratou no início desta temporada.