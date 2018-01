Betis bate Leganés pelo Espanhol e sonha com vaga na Liga Europa

No confronto que encerrou a última rodada do primeiro turno do Campeonato Espanhol, o Betis se deu melhor na tentativa de se aproximar da zona de classificação para a próxima edição da Liga Europa. Atuando em casa, o time de Sevilha derrotou o Leganés por 3 a 2, em um duelo bastante movimentado.

Com a vitória, o Betis chegou aos 27 pontos, na sétima colocação, a dois do sexto Sevilla, que está ficando com a última vaga distribuída pelo Espanhol na próxima Liga Europa. Já o Leganés ficou para trás, com 24 e na 13ª posição.

O primeiro tempo da partida parecia indicar que o Betis conseguiria uma vitória mais fácil. Afinal, abriu 2 a 0 com os gols marcados por Cristian Tello, aos 20, e Joaquín, aos 40 minutos. Só que o Leganés reagiu no fim da etapa inicial, com o gol de Gerard Gumbau, aos 44.

O Leganés conseguiu igualar o placar aos 26 minutos da etapa final, com o gol de Javier Eraso. Só que um pênalti convertido por Ruben Castro, aos 39, assegurou a vitória do Betis.

Empolgado pelo triunfo sofrido desta segunda-feira, o Betis voltará a jogar no próximo domingo pelo Espanhol, novamente em casa, diante do líder Barcelona. A tentativa de reabilitação do Leganés será contra outro gigante, o Real Madrid, mas pela Copa do Rei, na quinta-feira, também como mandante.