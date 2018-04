Bétis confirma acerto com Flamengo por Lima

Veja também:

Na quarta-feira passada, após a partida contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana, o Flamengo anunciou oficialmente a contratação do zagueiro. Entretanto, no dia seguinte, o Bétis desmentiu a afirmação e alegou que outros dois clubes brasileiros também estavam na disputa por Lima.

Depois de despontar no Atlético Mineiro em 2006, na campanha pela Série B, Lima foi contratado no ano seguinte pelo clube espanhol, mas uma lesão no tornozelo atrapalhou o seu desempenho.

Lima é o segundo zagueiro que o Flamengo repatria em menos de um mês. Em julho, a equipe anunciou a contratação de David, ex-Palmeiras, do Panathinaikos.