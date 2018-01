Betis confirma que Ricardo Oliveira não joga contra o Inter As tentativas do São Paulo de ter o atacante Ricardo Oliveira para a segunda partida da final da Libertadores contra o Internacional não deram resultado. Nesta quarta-feira, o presidente do Betis, José León, confirmou em entrevista à agência EFE que o jogador não poderá disputar mais nenhuma partida com a camisa são-paulina. "A Fifa não nos deu o aval. Então, não existe nenhuma chance do Ricardo participar da partida desta noite da Libertadores. Pelo que eu sei, ele nem viajou com a equipe do São Paulo e já está se preparando para voltar à Espanha", explicou León. O presidente do Betis ainda contou que vai estudar uma possível punição ao atacante, que deveria ter retornado à Espanha no último sábado. "Falaremos com ele muito seriamente e tomaremos as medidas disciplinares que considerarmos oportunas pelo atraso". O contrato de empréstimo com Ricardo Oliveira terminou na última quinta-feira. O São Paulo tentou junto aos dirigentes do Betis prorrogar o prazo por mais uma semana. No entanto, o clube espanhol se recusou a liberar o jogador sem que a Fifa desse garantias.