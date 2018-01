Betis decide comprar do PSV o atacante brasileiro Robert O clube espanhol Betis anunciou nesta quarta-feira que decidiu fazer valer sua opção de compra do atacante Robert, ex-São Caetano, que foi cedido por empréstimo pelo holandês PSV Eindhoven até 30 de junho. Em seu site, o Betis afirma que comprará os direitos federativos do atacante por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 9,7 milhões), como estipula o contrato de empréstimo firmado pelos clubes em dezembro de 2005. Robert, de 26 anos, jogou 19 partidas na temporada passada do Campeonato Espanhol, marcou sete gols e tornou-se artilheiro do Betis, apesar de ter chegado no meio da competição. Na atual temporada, o brasileiro é novamente o goleador da equipe, com sete gols. Ele faz dupla de ataque com Rafael Sóbis, ex-Internacional, que está se recuperando de lesão no joelho. Além do Betis, o Tigres, do México, também estava interessado em contratar o atacante. O time asteca chegou a oferecer 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,5 milhões) pelo atleta, mas não conseguiu fechar a transferência. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Marca.