Betis demite seu segundo treinador nesse Espanhol

SEVILHA - A péssima fase vivida neste Campeonato Espanhol e a lanterna na tabela da competição fizeram o Betis trocar de treinador pela segunda vez na temporada. Depois de demitir Pepe Mel no começo de dezembro do ano passado, o clube anunciou neste domingo a saída de Juan Carlos Garrido.

Garrido havia chegado ao clube justamente para substituir Pepe Mel e durou apenas 48 dias no comando da equipe de Sevilha. O treinador "não obteve os resultados desejados", segundo o site do clube, e a gota d''água foi a goleada sofrida diante do Real Madrid por 5 a 0, no último sábado.

A diretoria prometeu agir rapidamente e anunciar em breve o novo técnico da equipe. Ele terá a responsabilidade de tirá-la do buraco, já que em 20 rodadas o Betis somou apenas 11 pontos e já se encontra oito pontos atrás do Almería, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Juan Carlos Garrido foi o quarto técnico demitido neste Campeonato Espanhol. Além dele e de Pepe Mel pelo Betis, caíram José Luis Mendílibar, do Osasuna, em setembro do ano passado, e Miroslav Dukic, do Valencia, em dezembro.