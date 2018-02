Betis demite técnico argentino Cúper após derrota em casa

O Real Betis demitiu o técnico Hector Cúper após o derrota de domingo em casa para o Atlético de Madri, por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol. O resultado deixou o Betis no penúltimo lugar do campeonato, com duas vitórias em 14 partidas. O treinador argentino de 52 anos, que já passou pelos grandes da Europa Valencia e Inter de Milão, estava no Betis desde julho. Ele é o terceiro técnico de elite a perder o emprego nesta temporada, após Abel Resino, do Levante, e Quique Sanchez Flores, do Valencia. O técnico das divisões de base Francisco Chaparro voltará ao comando da equipe. Chaparro salvou o Bétis com uma vitória no último dia da temporada passada, após Javier Irureta ter deixado o cargo no meio da temporada e uma passagem rápida do francês Luis Fernandéz.