Betis derrota o Alaves fora de casa O Real Betis venceu neste domingo, fora de casa, o Alaves, por 1 a 0, e chegou a quarta posição do Campeonato Espanhol, com 42 pontos, empatado com o Athletic de Bilbao. O gol foi marcado por Capi, de cabeça. Já o Alaves caiu para a oitava posição e amargou a quinta derrota em casa nos últimos seis jogos. Ainda neste domingo, Celta e Malaga fecham a rodada deste fim de semana. Caso vença, o Celta assumirá a liderança do Campeonato ao lado do Valencia.