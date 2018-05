Betis derrota o Las Palmas e se afasta da zona de rebaixamento do Espanhol

Com o apoio de sua torcida, que lotou o estádio Benito Villamarín, em Sevilha, o Betis derrotou o Las Palmas por 2 a 0, nesta sexta-feira, pela abertura da 12.ª rodada, e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. A vitória foi importante para a equipe da casa, já que um tropeço poderia levá-lo ao grupo da degola neste final de semana.

Agora com 14 pontos, o Betis saltou da 14.ª para a 12.ª colocação na tabela de classificação. Mas o mais importante para o time de Sevilha foi abrir cinco pontos de vantagem para o Sporting Gijón, o 18.º colocado, que abre a zona de rebaixamento.

Já o Las Palmas, que deu trabalho quando enfrentou Barcelona e Real Madrid nesta temporada, perdeu a chance de entrar na zona de classificação às competições europeias. O time segue na nona posição, com 16 pontos, e perderá colocações até o final desta rodada.

Em campo, o Betis marcou os seus dois gols, ambos no primeiro tempo, fazendo a mesma jogada - em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo com a bola chegando na primeira trave. Aos 27 minutos, quem cabeceou foi o zagueiro Bruno González. Aos 45, o volante Aissa Mandi se antecipou à zaga do Las Palmas e mandou para as redes.