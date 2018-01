Betis e Bilbao empatam por 1 a 1 Real Betis e Athletic Bilbao empataram este domingo por 1 a 1 no último jogo da 25.ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols saíram no primeiro tempo. Yeste abriu o placar para o Bilbao e Dani empatou para o Betis. O resultado manteve as duas equipes empatadas na classificação, com 39 pontos ao lado do Alves. Após a rodada deste fim de semana, o Real Madrid assume a ponta, com 43 pontos e 12 vitórias e o Valencia em segundo lugar, com 43 pontos, mas com 11 vitórias.