Bétis e Celta só pensam na vitória Bétis e Celta de Vigo fazem a principal partida deste domingo, pelo Campeonato Espanhol, no complemento da 27.ª rodada. As duas equipes estão empatadas com 42 pontos e, com a vitória, se aproximam ainda mais dos líderes do campeonato e de uma vaga na próxima edição da Copa da Uefa. O atacante brasileiro Denílson é problema para a partida. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo após receber uma forte entrada durante o treino da equipe no meio de semana. Denílson está em tratamento e só será avaliado pelos médicos do clube momentos antes do jogo. Pelo lado do Celta, outro brasileiro, Catanha, deve ser sacado da equipe por estar decepcionando a torcida com a falta de gols. Em seu lugar pode entrar o francês Florian Maurice. Em Barcelona, o Espanyol, com 34 pontos, enfrenta o Las Palmas, 30. O Espanyol pode ter a volta de Raúl Tamudo no ataque. O jogador estava contundido e foi relacionado entre os 18 jogadores do elenco para a partida deste domingo. O Valladolid, 36, que há quatro meses não perde em seu estádio, recebe o perigoso Athletic de Bilbao, time que disputa as primeiras colocações do Espanhol, com 42 pontos. O Sevilla vai a Palma de Maiorca enfrentar o Mallorca, que está na antepenúltima colocação da tabela, com apenas 27 pontos, e corre o sério risco ficar entre os três rebaixados para a segunda divisão nacional. E por falar em rebaixamento, o desesperado lanterna Tenerife, 24 pontos, tenta, de técnico novo, Javier Clemente, superar o Osasuna, que soma 33 pontos. Fechando a rodada, o Málaga pega o Villareal e o Real Sociedad tenta bater o penúltimo colocado Rayo Vallecano.