Bétis é o novo líder do Espanhol O Bétis, que voltou esta temporada para a Primeira Divisão, é o novo líder do Campeonato Espanhol. A equipe do brasileiro Denílson venceu neste domingo o Las Palmas por 1 a 0 e foi beneficiado pelo empate entre o Deportivo La Coruña e o Celta de Vigo por 2 a 2. A rodada do Espanhol teve mais quatro jogos neste domingo: Osasuna 1 x 0 Sevilla; Mallorca 0 x 1 Villarreal, Valencia 0 x 0 Alavés e Tenerife 0 x 0 Zaragoza. A rodada foi aberta no sábado com quatro partidas: Real Sociedad 0 x 2 Barcelona; Espanyol 3 x 1 Rayo Vallecano, Real Madrid 2 x 2 Valladolid e Málaga 1 x 2 Athletic Bilbao.