Betis espera o aval da Fifa para liberar Ricardo Oliveira O atacante Ricardo Oliveira está muito próximo de poder disputar a segunda partida da final da Copa Libertadores contra o Internacional, em Porto Alegre, no próximo dia 16. De acordo com o jornal espanhol As, o Betis aceitou a proposta do São Paulo para ter o jogador por mais uma semana além do contrato, que termina nesta quinta-feira, mas espera um aval positivo da Fifa para saber se isso pode acontecer. O fax da entidade máxima do futebol é esperado pelos dirigentes do clube espanhol para as próximas horas e o representante do atacante em Sevilha, Luiz Vianna, já tem em mãos um documento da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) com a permissão para a prorrogação do empréstimo de Ricardo Oliveira com o São Paulo por mais três meses - esse contrato seria rescindido logo após o jogo decisivo em Porto Alegre. O que a diretoria e a comissão técnica do Betis exige é a volta imediata do atacante ao final da Libertadores. O jogador terá que viajar à Espanha no dia 17 e se reapresentar ao clube no dia 18 ou 19 para começar a treinar com seus companheiros para o início do Campeonato Espanhol, que terá sua primeira rodada no dia 26 - o time de Sevilha estreará contra o Valencia, fora de casa.