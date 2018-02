Betis fará três jogos com portões fechados após incidentes O Comitê de Competição da Espanha puniu nesta sexta-feira o Betis com três partidas com os portões fechados em seu estádio, Ruiz de Lopera, em função dos incidentes ocorridos no clássico contra o Sevilla pela Copa do Rei. Além disso, ficou decidido que os 33 minutos restantes do jogo contra o Sevilla serão jogados no estádio do Getafe, em 20 de março, às 20 horas (16 horas de Brasília), com portões fechados. A partida pela Copa do Rei foi suspensa quando o treinador do Sevilla, Juande Ramos, foi atingido por uma garrafa d´água atirada pela torcida rival. Juande Ramos foi retirado em uma maca do estádio, mas poucos minutos depois recuperou a consciência e após passar a noite em observação, deixou na manhã de quinta a clínica Sagrado Coração de Sevilla. Atualizado às 16h30