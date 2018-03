Betis ganha do Levante e continua na luta por vaga na Liga Europa

Em uma temporada com bons resultados, o Betis conseguiu nesta segunda-feira uma importante vitória na luta por uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Fora de casa, na cidade de Valência, o time de Sevilha derrotou o Levante por 2 a 0, no encerramento da 25.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O triunfo do Betis foi conquistado com dois gols no segundo tempo. O primeiro aconteceu aos 10 minutos e foi contra do zagueiro Chema. O segundo foi aos 24 com o atacante Sergio Leon.

Na tabela de classificação, o Betis subiu para a sétima colocação, agora com 36 pontos, ultrapassando quatro rivais de uma vez só - Getafe, Girona, Eibar e Celta. A diferença para o rival Sevilla, que está em sexto e hoje teria vaga na Liga Europa, é de apenas três pontos.

Já o Levante segue em sua briga para fugir da zona de rebaixamento. Com 20 pontos, o time de Valência está na 17.ª colocação, justamente a última fora da degola. O Las Palmas é o 18.º com apenas um ponto a menos.