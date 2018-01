Betis ganha e lidera na Espanha Mesmo desfalcado do brasileiro Denílson, que está na seleção, o Betis ganhou do Alaves por 1 a 0, neste domingo, e voltou à liderança do Campeonato Espanhol. O gol da vitória foi marcado pelo português João Tomás, de pênalti. Agora, a equipe de Sevilha tem 16 pontos, dois a mais do que o Barcelona, que no sábado perdeu para o La Coruña (terceiro colocado, também com 14 pontos). O Celta perdeu neste domingo uma boa oportunidade de assumir a vice-liderança do campeonato. Com o empate por 2 a 2 com o Malaga, a equipe de Vigo chegou aos 13 pontos e está em quarto lugar. Em outros jogos disputados neste domingo, o Espanhol empatou com o Osasuña por 1 a 1, a Real Sociedad ficou no 3 a 3 com o Sevilha e o Valladolid ganhou do Las Palmas por 1 a 0. Ainda hoje, mais três partidas estão programadas pelo Campeonato Espanhol: Mallorca x Zaragoza, Tenerife x Rayo Vallecano e Valencia x Villarreal.