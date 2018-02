Betis ganha e sonha com vaga na Liga O Betis conseguiu vencer neste sábado o Málaga por 2 a 1 e continua a sonhar com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. A vitória foi obtida com gols de Juanito Gutierrez e o atacante brasileiro Edu. Com esta vitória, o Betis chega aos 45 pontos e ocupa provisoriamente a 4.ª posição.