Betis goleia e é o 3º na Espanha Denílson, cobrando pênalti aos 25 minutos do primeiro tempo, abriu o placar a favor do Bétis, que jogou um excelente futebol na primeira etapa. Com uma marcação implacável e atacando em velocidade, não deu chances para o Celta. Rivas (completando jogada de Denílson), Ito e Amato (também de pênalti), fizeram os outros gols do Bétis. O brasileiro Edu marcou para a equipe de Vigo. A partida foi a mais importante de hoje pela 27.ª rodada. Isso porque os líderes jogaram no sábado. O Valencia fez 2 a 0 no Barcelona, gols de Rufete e Aimar, e o Real Madrid bateu o Alavés por 3 a 1 (Guti, Raúl e Hierro marcaram para o Real e Witschge para o Alavés). O La Coruña também se manteve no páreo ao ganhar do Zaragoza por 1 a 0 (gol de Tristan) e chegar aos 44 pontos, que lhe dão o quarto lugar na tabela, um ponto à frente do Barcelona e dois a mais que Celta e Athletic de Bilbao, derrotado ontem pelo Valladolid por 2 a 0. No empate entre Real Sociedad e Rayo Vallecano por 2 a 2, o zagueiro brasileiro Luiz Alberto fez um dos gols do Real. Outros jogos: Tenerife 3 x 1 Osasuña, Espanyol 3 x 1 Las Palmas, Málaga 2 x 1 Villareal e Mallorca 0 x 4 Sevilha.