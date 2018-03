Betis manda Murcia para a segunda divisão Lanterna do Campeonato Espanhol, o Real Murcia voltou a perder, neste domingo para o Betis por 1 a 0, e praticamente selou seu destino rumo à segunda divisão espanhola. Faltando cinco rodadas para o final da temporada, o time soma apenas 20 pontos contra 33 do penúltimo colocado, Celta de Vigo, que hoje bateu o Albacete por 2 a 0. O gol do Betis foi marcado pelo brasileiro Marcos Assunção. Confira os demais resultados: Osasuna 1 x 3 Espanyol, Real Mallorca 1 x 2 Villarreal, Sevilla 5 x 2 Racing Santander. Barcelona x Malaga e Valencia x Real Sociedad completam a 33ª rodada.