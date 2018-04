Betis marca no fim, vence e ultrapassa o rival Sevilla na luta pela Liga Europa

O Betis suou bastante, mas buscou uma importante vitória diante do Getafe, nesta segunda-feira. Na luta por uma vaga na próxima Liga Europa, a equipe viajou e derrotou o adversário por 1 a 0, no fechamento da 30ª rodada do Campeonato Espanhol, com gol marcado já nos minutos finais.

O resultado fez o Betis entrar na zona de classificação para a Liga Europa, com 46 pontos, na sexta colocação. De quebra, a equipe ultrapassou seu maior rival, o Sevilla, que tem os mesmos 46 pontos, mas leva desvantagem nos critérios de desempate.

O Getafe, por sua vez, ocupa a parte do meio da tabela, sem grande ambições para o restante do campeonato. A equipe tem 39 pontos, na 11.ª colocação, e vai tentar a recuperação no sábado, quando visita o Alavés, fora de casa. No mesmo dia, o Betis recebe o Eibar.

Apesar do resultado, o Getafe teve a chance de sair com a vitória já no segundo tempo da partida desta segunda, mas Portillo desperdiçou cobrança de pênalti. Já aos 43 minutos, após bela troca de passes pela direita, Barragán foi à linha de fundo e tocou para Sergio León, que completou para a rede.