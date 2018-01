Betis pede para Ricardo Oliveira esquecer a Libertadores O técnico do Real Betis, Javier Irureta, mandou nesta sexta-feira um recado ao atacante Ricardo Oliveira, afirmando que ele deve retornar imediatamente ao clube e esquecer a Libertadores. O jogador tenta junto ao São Paulo prorrogar o seu empréstimo para poder disputar a segunda partida contra o Internacional, que acontecerá na próxima quarta-feira, no Estádio do Beira-Rio. "Nada é imprescindível. Estamos esperando pela chegada do jogador. Entretanto, quando voltar ele deve estar com a cabeça totalmente direcionada ao clube e com muito ânimo, do contrário será muito complicado", contou o treinador, enquanto embarcava com o restante do elenco para a cidade de Valência, onde participarão nesta noite de um amistoso contra o Levante. O contrato de empréstimo de Ricardo Oliveira com o São Paulo terminou nesta quinta-feira e o time do Morumbi não conseguiu a prorrogação. Segundo os dirigentes do Betis, a clube exigiu a volta do atacante porque teme represálias da Fifa, já que não recebeu garantias da Conmebol para acertar um novo empréstimo até o dia da decisão da Libertadores. A expectativa dos dirigentes do Bétis é de que o atacante se apresente na Espanha até o próximo sábado. Com Ricardo Oliveira em campo, o São Paulo foi derrotado na primeira partida da final da Libertadores, no Morumbi, por 2 a 1. O clube precisa vencer o Internacional por dois gols de diferença para poder conquistar o tetracampeonato da competição sul-americana.