Betis praticamente descarta Cicinho O presidente do Betis, Manuel Ruiz de Lopera, revelou nesta terça-feira que o clube espanhol praticamente descartou a contratação do lateral-direito Cicinho. De acordo com o dirigente, que busca reforços para a disputa da Liga dos Campeões da Europa, o fato de o jogador do São Paulo não ter passaporte comunitário está atrapalhando. ?Ele tem pouca chance de vir porque é estrangeiro?, disse Lopera, que espera definir nos próximos dias a terceira contratação da equipe para a temporada. No entanto, empresários de Cicinho já afirmaram que o brasileiro conseguirá seu passaporte comunitário até o próximo dia 5. O presidente disse ainda que dois brasileiros são considerados, por ele, galácticos e, por isso, não serão negociados tão cedo - os atacantes Edu, ex-São Paulo, e Ricardo Oliveira, ex-Portuguesa e Santos. Com o outro brasileiro do elenco, Denílson (ex-São Paulo), a história é diferente. ?Estamos escutando ofertas. Todos querem o Denílson. Se negociado, teremos um buraco no lado direito?, comentou Lopera. Santos e Cruzeiro estariam interessados no atacante brasileiro.