Betis quer Luizão por US$ 6 milhões "O Real Betis não paga US$ 12 milhões pelo Luizão. É um grande jogador. Mas só podemos pagar no máximo US$ 6 milhões por ele. Por US$ 12 milhões nem se vierem o Luizão e o Romário juntos." A declaração é de Luiz del Sol, diretor-técnico do Betis, sobre a transferência do jogador para o futebol espanhol. O dirigente contou que foi procurado por Francisco Monteiro, o Todé, empresário que cuida dos interesses do jogador. "O Francisco Monteiro, representante do Luizão, falou comigo. Ele me ofereceu o Luizão. Eu já conheço o atacante, que jogou no Deportivo La Coruña. O problema é que se trata de um atacante que custa muito caro. US$ 12 milhões é muito dinheiro para nós. Não podemos pagar", avisou. Leia mais no Jornal da Tarde