Bétis quer surpreender o Chelsea O Bétis, que fechou o chamado ?outubro negro?, quando sofreu quatro derrotas consecutivas - três no Campeonato Espanhol e uma na Liga dos Campeões -, com 14 gols contra e apenas dois a favor - enfrenta o Chelsea nesta terça-feira em partida do Grupo G da quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa. Foi justamente na partida contra o Chelsea disputada em 19 de outubro no estádio Stamford Bridge, em Londres, que o Bétis iniciou sua péssima seqüência de resultados, ao ser goleado por 4 a 0. Amanhã, no estádio Ruiz de Lopera, a equipe dos brasileiros Ricardo Oliveira e Edu tem a oportunidade de dar a volta por cima. Uma derrota ou mesmo um empate representariam praticamente a eliminação do Bétis na Liga, e o final de um grande planejamento. Desfalcam a equipe espanhola Lozano, Oscar López, Luis Fernández, Rivas e o uruguaio Lembo por motivo de lesão e o meia brasileiro Marcos Assunção. No entanto, o técnico Serra Ferrer conta com a volta de três jogadores que não atuaram contra o Real Madrid: os zagueiros Juanito e Melli e o atacante Sánchez. Do outro lado, sobram motivações, apesar da recente eliminação na Liga da Copa Inglesa. O Chelsea venceu pelo campeonato nacional o Blackburn Rovers por 4 a 2 no último sábado. O técnico português José Mourinho poderá contar com o irlandês Duff, que retornou aos treinamentos. Não estarão presentes o argentino Crespo, com uma lesão muscular, e Glen Johnson, que segue desfalcando a equipe por uma fratura na mão.