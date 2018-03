Betis quer tirar Ricardo Oliveira da Vila icardo Oliveira recebeu uma proposta do Betis, da Espanha, e pode deixar o Santos. O clube espanhol ofereceu US$ 3,3 milhões e um contrato de cinco temporadas. O atacante também interessa ao La Coruña. Manuel Lopera, presidente do Betis, quer Ricardo Oliveira para a vaga que seria de Élber. O Bayer de Munique estava disposto a liberar Élber para o Bétis desde que contratasse um artilheiro. Como o clube alemão ainda não fechou com o holandês Roy Makaay, do La Coruña, Élber não será desligado. Ricardo Oliveira ganhou seus direitos federativos depois de uma batalha na Justiça contra a Portuguesa. Repassou os direitos ao Santos por um empréstimo de um ano. E agora pode acertar com o Betis, clube que tem Denílson e está levando Athirson, da Juventus, por US$ 2,2 milhões. O Santos admite perder o seu principal artilheiro e por isso corre atrás de Alex Alves, revelação da Portuguesa.