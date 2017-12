Betis só empata e desperdiça chance O Betis perdeu a chance de alcançar o Real Madrid e o Valencia na liderança do Campeonato Espanhol, ao empatar com o Sevilha por 0 a 0, neste sábado. Sem poder contar com o brasileiro Denílson, suspenso, o Bétis passou a ter 51 pontos, dois a menos que os líderes, que jogam apenas domingo. Mais duas partidas foram disputadas neste sábado pelo Campeonato Espanhol: Málaga 0 x 0 Rayo Vallecano e Las Palmas 3 x 2 Villarreal. No domingo jogam: Espanhol x Alavés, Bilbao x Celta, Real Madrid x Zaragoza, Valencia x Osasuna, Deportivo La Coruña x Tenerife, Mallorca x Real Sociedad e Valladolid x Barcelona.