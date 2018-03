Betis supera o Alavés e continua sonhando com vaga na Liga Europa

O Betis continua sonhando com uma vaga na Liga Europa da próxima temporada e fez sua parte nesta segunda-feira para se aproximar da zona de classificação. No fechamento da 28.ª rodada do Campeonato Espanhol, o time de Sevilha visitou o Alavés e não teve maiores dificuldades para vencer por 3 a 1.

O resultado levou o Betis a 40 pontos, na oitava posição, quatro atrás do Villarreal, que é o sexto e hoje estaria no torneio europeu. No próximo sábado, o time recebe o Espanyol. Já o Alavés parou nos 31 pontos, na 16.ª colocação, e visita o Valencia também no sábado.

O grande nome do triunfo foi Loren Moron, que abriu o placar aos 22 minutos, quando aproveitou sobra na área e bateu por baixo do goleiro. O segundo saiu aos 43. Após cobrança de escanteio da direita e bate-rebate na área, Javi Garcia finalizou firme.

No segundo tempo, o Alavés foi para cima e conseguiu diminuir aos 21 minutos. Rubén Sobrino foi lançado por Aguirregabiria, arrancou em velocidade e bateu cruzado. Mas Loren Moron estava em grande dia e definiria o placar. Aos 32, ele recebeu ótimo passe de Boudebouz e chutou na saída do goleiro para balançar a rede.