Betis surpreende e contrata Palermo O atacante argentino Martin Palermo é o mais novo reforço do Betis, da Espanha, para a temporada 2003/04. A transferência surpreendeu, já que o acerto ocorreu apenas um dia depois de Palermo rescindir seu contrato com o Villarreal. O atacante argentino disse que encara a mudança como um oportunidade para se redimir do fracassso em que se transformou sua passagem pelo Villarreal, onde atuou por três temporadas, enfrentou sérias contusões e marcou apenas 18 gols.