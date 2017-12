Betis também se distancia dos líderes Depois de Barcelona e La Coruña, no sábado, terem empatado suas partidas, neste domingo, foi a vez do Betis que também só empatou, sem gols, diante do Rayo Vallecano. Com este resultado, o time do brasileiro Denílson soma 52 pontos, supera o Barcelona em um ponto, mas fica sete atrás dos líderes Real Madrid e Valencia. Outro destaque da rodada foi a goleada do Villarreal sobre o Athletic Bilbao, por 5 a 2. No primeiro tempo, o placar já era 5 a 0. Demais resultados: Osasuna 0 x 2 Malaga, Mallorca 2 x 1 Espanyol e Zaragoza 0 x 0 Valladolid.