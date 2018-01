Betis vence a líder e ajuda o Real O Betis, do brasileiro Denílson, ajudou o Real Madrid, neste domingo, ao derrotar, em seu campo, a líder Real Sociedad, por 3 a 2, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Com este resultado, a Real Sociedad segue com 44 pontos, dois a frente do Real Madrid, que também foi derrotado neste domingo pelo Osasuna, e do Valencia. O Betis divide a quinta colocação com o Betis, ambos somam 36 pontos. Fernando abriu o placar para o Betis, aos 12 minutos de jogo. Kahveci, aos 29 e 33 minutos da etapa final, virou para a Real Sociedad. Mas Felipescu e Fernando, de pênalti, deram a vitória para o Betis. No outro jogo da noite de domingo na Espanha, o Atlético de Madrid bateu o Mallorca, em casa, por 2 a 1.