Betis vence o clássico de Sevilha Com um gol do atacante brasileiro Ricardo Oliveira, o Betis derrotou o Sevilla por 1 a 0, neste sábado em Sevilha, e se manteve na luta por uma vaga para a Liga de Campeões. O gol aconteceu aos 7 minutos do primeiro tempo. Agora o Betis soma 75 pontos em quarto lugar, três a menos que o Sevilla. Também neste sábado o Real Madrid goleou o Racing Santander por 5 a 0 (dois gols marcados por Ronaldo), no Estádio Santiago Bernabeu, e diminuiu para três pontos a diferença que o separa do líder Barcelona, que neste domingo enfrenta o Valencia. Outros jogos deste sábado: Osasuna 1 x Málaga 1 e Athletic Bilbao 2 x Zaragoza 0.