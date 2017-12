Betis vence Tenerife e é líder O Real Betis venceu hoje o Tenerife por 1 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, ao lado do Alavés, que tem três gols a mais de saldo. O gol foi marcado pelo espanhol Joaquín Sánchez. O Tenerife terminou a partida com dois jogadores a menos: os argentinos Basavilbaso e Marioni foram expulsos após receberem o segundo cartão amarelo. Além da vitória e da primeira posição, o atacante Denílson comemorou sua centésima partida com a camisa do time de Sevilha. Outro brasileiro que teve motivos de sobra para comemorar é o meia Edu, do Celta de Vigo. Ele foi o autor dos dois gols ? aos 5 e aos 6 do segundo tempo ? que deram a vitória por 3 a 1 de seu time contra o Villareal. O resultado colocou o Celta na sexta colocação, à frente do Barcelona, que perdeu por 2 a 0 para o Alavés. Com dois gols de Ismael Urzaiz, o Atlethic Bilbao venceu o Zaragoza por 2 a 1 e encostou nos líderes. A equipe basca somou 26 pontos e se mantém na briga pelo título. Em Málaga, o time da casa venceu o Real Sociedad por 1 a 0 e anotou pontos importantes em sua luta contra o rebaixamento. Nem mesmo a superioridade numérica no último terço da partida ? o uruguaio Darío Silva foi expulso ? foi suficiente para o Real impedir a derrota. O Las Palmas, que também está perto das últimas colocações, foi outro que se deu bem hoje. O time venceu o Sevilha por 1 a 0, com um gol de José Moreno aos 27 minutos do segundo tempo. O lanterna Rayo Vallencano voltou a perder. Desta vez foi para o Valladolid, que não teve dificuldades para vencer por 3 a 1.