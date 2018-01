Beto acusado de agressão no Rio O sentimento era de revolta na família do microempresário Jarbas Laudier Monteiro de França, de 28 anos, que acusou o meia Beto, sem clube, de tê-lo agredido na madrugada de quinta-feira, em um quiósque na praia da Barra da Tijuca, zona oeste. Hoje, tanto o jogador quanto França, estiveram na 16a. Delegacia de Polícia, na Barra, para abertura de inquérito. A mãe de França, Sueli, não escondeu o seu descontentamento e descrença na Justiça. "Ainda estou abalada com este acontecimento. Só porque o Beto tem dinheiro não deve acontecer nada. Se fosse pobre a coisa seria diferente", afirmou. A mágoa de Sueli com os policiais foi provocada pela declaração do delegado titular da 16a. DP, Marcos Henrique de Oliveira Alves, de que agressão feita por Beto pderia ser considerada leve. "Vamos aguardar a perícia para definir o indiciamento do jogador", disse o delegado. Caso comprovada a culpa de Beto e a lesão constatada for considerada grave, ele será indiciado pelo crime de lesão corporal. Se o resultado da perícia apontar uma agressão leve, o processo será encaminhado ao Juizado Especial Criminal, que poderá punir o jogador com uma pena branda, como a prestação de serviços comunitários. Já França, optou pela prudência mas não perdoou Beto, frisando que vai entrar com um processo por agressão e danos morais, na Justiça. "Sem sombra de dúvidas, ele (Beto) estava transtornado e estressado. Não fiz nada e acabei levando um soco", contou. De acordo com Jarbas, que estava com um amigo, Beto o cutucou nas costas perguntando o porque dele estar fazendo "piadinhas". Logo depois o jogador teria desferido um soco em sua boca. Ele afirmou ter apanhado de alguns amigos que acompanhavam o atleta. "Um deles, inclusive, alegou ser da polícia", afirmou França, que sofreu deslocamentos no ombro e braço esquerdo além de ferimentos na boca. O pai de França, Jarbas, resumiu o sentimento de revolta da família. "Não existe esse negócio de lesão leve. Crime é crime e o Beto deve ser punido", esbravejou. Antecedentes - Não é de hoje que Beto participa de confusões na noite carioca. Em 2001 ele se envolveu numa briga na porta da boate Nuth, também na Barra da Tijuca. Ainda no mesmo ano, o jogador foi condenado a pagar R$ 6 mil por danos materiais ao fotógrafo Paulo de Deus, que teve sua câmera quebrada, pelo meia, quando este foi flagrado na boate Provisório, em Ipanema, zona sul. Na época, a diretoria do Flamengo multou o atleta em R$ 24 mil. Também em 2001, durante uma viagem do Flamengo a Curitiba, pela Copa do Brasil, Beto foi flagrado embriagado numa boate da cidade. O então presidente rubronegro, Edmundo dos Santos Silva, não puniu o jogador, apesar de reconhecer que ele era reincidente.