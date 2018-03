Beto critica companheiros no Flamengo O meia Beto, do Flamengo, queixou-se de alguns companheiros da equipe, que, segundo ele, "estão reclamando demais e esquecendo de jogar futebol". Apesar de não citar nomes, ele fez uma referência ao iugoslavo Petkovic, que costuma questionar as decisões dos juízes e gritar como os jogadores do time quando não lhe passam a bola. Depois de ter escapado ileso de um acidente automobilístico, o atacante Reinaldo disse estar muito motivado para a decisão do título Estadual, contra o Vasco, domingo, na qual o Flamengo precisa vencer pela diferença de dois gols. "Nasci de novo e agora, vamos com tudo para cima deles", disse.