Beto critica diretoria do Flamengo Em São Luís, o meia Beto criticou hoje a diretoria do Flamengo pelo atraso no pagamento dos salários. De acordo com o jogador, a diretoria havia se comprometido a saldar parte da dívida com os atletas antes da viagem da delegação para a disputa da Copa dos Campeões e não cumpriu o acordo. "Assim fica difícil. Primeiro, falaram que iriam pagar antes de viajarmos. Agora, lemos pelos jornais que vai sair só no dia 30. Eles (dirigentes) não passam nada para nós, mas vamos esperar", protestou. Por causa da falta de pagamento, os jogadores se rebelaram contra o clube e chegaram a se recusar a treinar, por um dia, no início deste mês.