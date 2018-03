Beto deve defender o Vasco no domingo O técnico Geninho recebeu nesta quarta-feira uma boa notícia dos médicos do Vasco. O meia Beto, que reclamava de dores musculares, foi liberado e pôde treinar normalmente com os demais companheiros. Assim, o jogador não deve ser problema para a decisão da Taça Rio, domingo, contra o Fluminense. Já o atacante Alex Alves, contundido, será desfalque contra o Fluminense e também contra o Flamengo, caso o Vasco chegue à grande final do Campeonato Carioca. Geninho ainda não definiu quem será o parceiro de ataque de Valdir. A tendência é a de que o meia Róbson Luís jogue mais adiantado e o jovem Coutinho entre no meio-de-campo com Ygor, Rodrigo Souto e Cadu. Mas existe a possibilidade do atacante Ânderson ser o substituto de Alex Alves. Neste caso, Róbson Luís permanece no meio e Coutinho fica no banco de reservas.