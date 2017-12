Beto deve desfalcar o Vasco outra vez Um fato não muito comum chamou a atenção de todos que acompanhavam o treinamento dos jogadores do Vasco, nesta terça-feira, em São Januário. O técnico Mauro Galvão pediu que o elenco treinasse finalização, visando o aprimoramento do fundamento. Mas o que se viu foram bolas chutadas para a arquibancada e constantemente sem apresentar perigo ao goleiro Fábio, que mal pôde treinar algumas defesas. "Realmente, a coisa não foi muito boa. Mas todos na equipe querem acertar e tenho certeza que, ao longo da semana, vamos melhorar", afirmou Fábio. O meia Beto, por sua vez, não participou do treino desta terça e deve ficar fora do jogo com o Atlético-PR, sábado, pelo Campeonato Brasileiro.