Beto deve reforçar o Vasco da Gama O Vasco pode acertar nesta sexta-feira a contratação do meia Beto, ex-Flamengo, São Paulo e Fluminense. O jogador está em litígio com o clube japonês Consadole Sapporo e o impasse deve ter seu desfecho, durante uma audiência na Fifa. Ao deixar o Sapporo antes do término de seu contrato, Beto alegou que vários compromissos contratuais deixaram de ser cumprido por seus dirigentes. Inconformados, os japoneses recorreram à Fifa para exigir um ressarcimento de US$ 300 mil. Para resolver sua situação, o atleta vai propor ao Sapporo o pagamento de US$ 100 mil e o Vasco cederia um de seus jogadores ao clube do Japão. A contratação do Beto, que está no Rio, foi um pedido do atacante Edmundo, já que ambos são amigos. O presidente vascaíno Eurico Miranda, de início, rechaçou a proposta, por causa da identificação do atleta com o Flamengo. Em seguida, diante da necessidade de reforçar o elenco concordou com a transação.